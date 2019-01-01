Москва, 1 января, 2019, 04:25 — ИА Регнум. С 1 января многодетные работники вправе самостоятельно выбирать дату отпуска, сообщает ИА REGNUM. Возможность права выбора комфортного времени отдыха они получают на приоритетной основе.

Семья

Согласно Трудовому кодексу, отпуск сотрудников работодатель вправе планировать самостоятельно с учетом производственного процесса, но есть категории, к желаниям которых работодатель должен прислушаться. К ним относятся инвалиды и ветераны войны, работники в возрасте до 18 лет, почетные доноры, многодетные родители и еще некоторые категории.

Многодетные сотрудники смогут брать ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию в удобное для них время. Под многодетными при этом понимаются работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 12 лет.