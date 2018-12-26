Калуга, 26 декабря, 2018, 15:46 — ИА Регнум. 25 декабря глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие в заседании Консультативного совета глав муниципальных образований Калужской области. В заседании совета участвовали председатель Законодательного собрания Калужской области Виктор Бабурин, депутат Государственной думы РФ Александр Авдеев, депутаты Законодательного собрания и главы муниципальных образований. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в ходе совещания обсуждался вопрос реализации подпрограммы «Чистая вода в Калужской области».

Пресс-служба Городской думы Калуги Опыт работы калужских ТОС будет детально изучен

Виктор Бабурин среди приоритетов дальнейшей работы на федеральном уровне назвал включение в нацпроект «Экология» вопросов водоотведения и строительства очистных сооружений. Заместитель министра строительства и ЖКХ области Руслан Маилов рассказал о перспективах модернизации водопроводно-канализационного хозяйства в муниципалитетах.

Были затронуты вопросы организации школьного питания. Депутат Законодательного собрания Ольга Черкасова призвала глав муниципальных образований организовать комиссии для осуществления депутатского контроля за качеством детского питания на системной основе. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов представил коллегам информацию о развитии в Калуге территориального общественного самоуправления.

«Успехи Калуги в развитии территориального общественного самоуправления отмечены на федеральном уровне, — подчеркнул Александр Иванов. — На всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» Калуга заняла третье место в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями, развитие ТОС и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления».

Глава городского самоуправления предложил одно из заседаний Консультативного совета в 2019 году посвятить детальному изучению опыта работы калужских территориальных общин. Предложение было поддержано членами совета.