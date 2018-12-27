Варшава, 27 декабря, 2018, 05:35 — ИА Регнум. Среди принимаемых в ЕС решений есть вредящие польским интересам, даже «выталкивающие» Польшу из Евросоюза, считает президент этой страны Анджей Дуда. О том, в каком состоянии находятся отношения Польши и Европейского союза, пишет в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Elekes Andor Символика польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS)

Указав на то, что Польшу «не уважают», действуют в ущерб ей и «в каком-то смысле вытесняют», Дуда задал вопрос — можно ли назвать подобную форму организации сообществом? Недавно Дуда уже поднимал данную тему, называя ЕС «воображаемым сообществом», и теперь дискуссия получает продолжение. Gazeta Pomorska напоминает про то, как депутат Сейма от правящей партии «Право и Справедливость» Кристина Павлович назвала флаг ЕС тряпкой, и констатирует, что недавно что-то изменилось: политики из правящей партии указывают на выгоды, вытекающие из членства в ЕС. Доктор Павел Марановский, социолог из варшавского университета Collegium Civitas, полагает, что изменение риторики «Права и Справедливости» связано с тем, что партия не получила на выборах в местные органы власти ожидавшейся ею поддержки. Как считает доктор Томаш Маркевка, философ из Университета Николая Коперника, причина — в осознании правящей партией радости большинства поляков по поводу членства в ЕС, и Ярослав Качиньский «сделает всё, чтобы не спровоцировать людей на мобилизацию против своей партии», и для этого «будет маскировать всех, кто слишком сильно высказывался против ЕС, такими, как депутат Павлович, которая только что объявила об уходе из политики»:

«В результате на момент выборов «Право и Справедливость» станет умеренной партией, возможно, даже проевропейской. Сторонники PiS будут голосовать за нее в любом случае, а противники могут почувствовать себя настолько спокойными, что останутся дома. Это план Качиньского — не создавать массовую оппозицию своей партии».

Выборы в Европейский парламент состоятся в следующем году.

Читайте статью Партия свободы демонстрирует абсурдные решения Европейского союза и другие публикации Станислава Стремидловского о политике Польши.