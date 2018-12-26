Москва, 26 декабря, 2018, 15:35 — ИА Регнум. В весеннюю сессию 2019 года депутаты Московской городской думы рассмотрят законопроект о выявлении факта употребления наркотиков при постановке на воинский учет. Об этом журналистам заявил 26 декабря председатель Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, в Мосгордуме считают необходимым подготовить новый проект федерального закона по изменению ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

«Мы предлагаем устранить правовой пробел, законодательно закрепив необходимость проведения исследований, выявляющих факт употребления наркотических средств гражданами при их первоначальной постановке на воинский учет», — отметил председатель парламента.

Кроме того, в 2019 году Мосгордума продолжит работу над внесённым в Государственную думу проектом федерального закона о введении ответственности за посредничество в сфере организации незаконной миграции. Также будет вестись работа над законопроектами об ужесточении штрафов за так называемый «зацепинг» на железнодорожном транспорте и установлении ответственности за данный вид правонарушения на наземном транспорте и метрополитене.

Напомним, ранее депутаты Московской городской думы вышли с инициативой установления ответственности за «опасные селфи».