Москва, 26 декабря, 2018, 15:21 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения РФ планирует к 2050 году вывести табак из легального оборота. В социальных сетях тем временем строят планы, как будут жить после запрета на курение, передает корреспондент ИА REGNUM.

tookapic Дым

Пользователи в основном негативно отнеслись к новой инициативе. По их мнению, продажа табачных изделий — не главная проблема государства. К тому же борьба, например, с наркотическими веществами проходит не вполне успешно.

«Они с наркотой сладить не могут, а тут за табак решили взяться?» — спрашивает Андрей О.

«Зачем людям травиться табаком, если им прекрасно отравляет жизнь государство», — добавил Минздрав», — пишет Табуретколай Стулин.

«С такими темпами развития экономики уже к 2030 Россия рискует курить только бамбук!» — отметил Денис Ж.

И хотя на реализацию проекта уйдет более 30 лет, в сети уже принялись придумывать различные способы, как можно будет обойти закон.

«Курильщикам придётся выращивать табак в домашних условиях или ездить в табачные туры за рубеж», — предположил Василий Г.

«Я всё равно курить буду, я табак буду выращивать на подоконнике, я чай курить буду, я алоэ и кактус высушу и курить буду, я свой матрас не пожалею — тоже скурю», — пишет Николай Иваныч.

Напомним, сегодня, 26 декабря, стало известно, что Минздрав РФ допускает полный запрет на продажу табачных изделий в стране к 2050 году. В соответствующем документе указано, что постепенное снижение числа курящих граждан приведет к возможности полностью вывести табак из оборота. По прогнозам экспертов, к 2040−2050 годам людей с этой вредной привычкой в России останется не более 5%.