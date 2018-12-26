Москва, 26 декабря, 2018, 15:06 — ИА Регнум. Соединенные Штаты могут расширить санкции против ряда российских крупных банков, заявил 26 декабря глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов в эфире телеканала «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Не исключено расширение санкционного списка еще на 1−2 крупных российских банка, — рассказал Задорнов. — Примерно мы понимаем, какие кандидаты (войдут) в этот список».

Как сообщало ИА REGNUM, под новые односторонние санкции Вашингтона против России, которые были введены 19 декабря, попали четыре средства массовой информации, 8 российских граждан и четыре юридических лица.

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