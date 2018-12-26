Калуга, 26 декабря, 2018, 15:00 — ИА Регнум. В Калуге 25 декабря состоялось совместное заседание комитетов Городской думы под председательством главы комитета Городской думы по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике Константина Сотскова. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, были одобрены изменения в бюджет города.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге внесли изменения в городской бюджет

Производится перераспределение средств в рамках ранее утверждённых параметров. 4,5 млн. рублей выделяется на исполнение решений суда по капитальному ремонту многоквартирных домов. 235 тысяч рублей выделяется на благоустройство дворовых территорий. Депутаты одобрили поправки в устав города. Изменения в устав направлены на приведение его в соответствие с действующим федеральным законодательством.

За органами местного самоуправления закрепляются полномочия по защите прав потребителей. Изменяются полномочия местных властей и части обращения с ТКО: перечень полномочий дополняется участием в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному) твёрдых коммунальных отходов. Также предусматривается введение в Калуге должности старосты сельского населённого пункта, который будет назначаться Городской думой по представлению схода граждан сельского населённого пункта из числа лиц, проживающих на соответствующей территории. Срок полномочий старосты составит пять лет. Полномочия, права, гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населённого пункта будут установлены нормативным актом Городской думы после принятия соответствующего закона Калужской области.

Члены комитетов одобрили изменения в положение об управлении финансов города Калуги. Поправки предусматривают наделение управления финансов полномочиями по осуществлению оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.

Муниципальному предприятию «Управление калужского троллейбуса» были одобрены сделки по заключению договоров коммерческого использования опор контактной сети. Были поддержаны предложения управления экономики и имущественных отношений по постановке на учёт бесхозяйного имущества. Бесхозяйным предложено признать водопроводные и канализационные сети, две квартиры и нежилое здание, расположенное по адресу: ул. Гурьянова, д. 35.