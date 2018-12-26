Москва, 26 декабря, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов поздравил читателей ИА REGNUM в своей традиционной манере — стихами:

А. Чумичев Сергей Миронов

«Вы помните, что у меня есть многолетняя традиция, когда я сочиняю четверостишие, где первые две строчки посвящены году уходящему по восточному календарю, а последние две строчки — году наступающему. Уходит год собаки, наступает год свиньи, замечательной хрюшки, поэтому получилось вот что:

Злилась собака, кусалась, ворчала,

Бегала, шкодила, но не скучала.

Чтобы и дальше нам не скучать,

Хрюшка должна нам копилку искать!

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов