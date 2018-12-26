Москва, 26 декабря, 2018, 15:14 — ИА Регнум. Сегодня, 26 декабря, президент РФ Владимир Путин поблагодарил создателей комплекса «Авангард», участников испытаний и Министерство обороны России за успешный пуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

Mil.ru Ракетный комплекс «Авангард»

«Работа проведена отлично», — отметил глава государства.

Пуск ракеты по условной цели проведён 26 декабря военнослужащими Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Домбаровском районе Оренбургской области по условной цели на полигоне Кура Камчатского края.

«Программа лётных испытаний выполнена в полном объёме. Это позволяет в установленные сроки поставить комплекс «Авангард» на вооружение РВСН», — считает Верховный главнокомандующий Вооруженных сил РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря 2018 года на расширенной коллегии Минобороны РФ президент России Владимир Путин заявил, что страна совершила прорыв в развитии новейшего вооружения, не имеющего аналогов в мире.

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