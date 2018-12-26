Москва, 26 декабря, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Антиукраинские санкции России — адекватный ответ на направленную против Москвы риторику. Подобные меры будут вводиться и дальше, заявил первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Он отметил, что ограничения введены в отношении украинских парламентариев, олигархов — тех, кто занимается антироссийской риторикой. Таким образом Москва отвечает на антироссийские меры, так будет отвечать и в дальнейшем.

Российские контрмеры включают в себя ограничение и заморозку тех активов, которыми владеют в России украинские граждане. Также вводится запрет на транзакции.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря Россия расширила санкции против Украины, пополнив черный список более чем 200 физлицами и компаниями. Так, под ограничения попали военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт».

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