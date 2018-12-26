Калуга, 26 декабря, 2018, 14:47 — ИА Регнум. Компания Volkswagen Group Rus объявила итоги производственных результатов за 2018 год. Как сообщили 26 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании, с конвейера завода в Калуге сошло 143, 5 тыс. автомобилей, с производственной площадки в Нижнем Новгороде — 56,5 тыс. автомобилей.

Volkswagen. Производство

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Всего было собрано 200 тыс. автомобилей, что на 19,4% превышает результаты 2017 года (167,5 тыс. автомобилей). Достижение этого показателя является для компании новой производственной вехой.

Рекорды бьёт и завод по производству двигателей Volkswagen Group Rus в Калуге: объём производства на нём в 2018 году вырос на 56,3% и составил 161 тыс. двигателей (103 тыс. единиц в 2017 году).

Таких показателей удалось достичь благодаря растущему спросу на российском рынке и высокому уровню эффективности локальной сборки. Экспорт автомобилей и двигателей также повлиял на загрузку производственных мощностей: общий объём экспорта Volkswagen Group Rus в страны Европы и СНГ достиг 20 тыс. автомобилей. В 2018 году 44 тыс. бензиновых двигателей 1.6 MPI серии EA211 было поставлено на различные производственные площадки по всему миру, в том числе на заводы в Испании и Чехии.

«Достижение отметки в 200 тыс. произведенных за год автомобилей — важный показатель для Volkswagen Group Rus. […] Превышение мощности завода по производству двигателей, четверть продукции которого в 2018 году ушла за рубеж, доказывает, что российское производство может быть востребовано и конкурентоспособно во всем мире», — отметил генеральный директор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович.

Напомним, автозавод Volkswagen Group Rus расположен в технопарке «Грабцево» в городе Калуга, в 170 км к юго-западу от Москвы. На территории предприятия находится автомобильное производство и завод по производству двигателей. Автомобильный завод выпускает три модели: Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo and Skoda Rapid. Моторный завод в Калуге производит бензиновые двигатели 1.6 MPI серии EA211 в двух вариантах — мощностью 90 л.с. и 110 л.с. На заводе в Нижнем Новгороде производятся две модели Skoda: Kodiaq и Octavia. Локальное производство Kodiaq было успешно запущено в начале 2018 года и позволило модели стать бестселлером марки.