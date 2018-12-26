Москва, 26 декабря, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Правительство РФ рассматривает законопроект о социальном предпринимательстве, заявил 26 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По словам Медведева, до сих пор не было чётко установлено, что собой представляет социальное предпринимательство и социальное предприятие.

Он перечислил критерии, указанные в документе. Во-первых, это общественно-полезная деятельность — экология, образование, культурно-просветительская деятельность. Во-вторых, предприниматель трудоустраивает людей, которым сложно найти работу — пенсионеров, инвалидов, многодетных родителей, выпускников детских домов. В-третьих, обеспечивает доступ товаров, которые произведены социально уязвимыми слоями населения, к рынку сбыта. В-четвёртых, социальный предприниматель обеспечивает товарами нуждающиеся в поддержке группы населения.

Инициатива позволит направить государственную поддержку социальным предпринимателям.

Как сообщало ИА REGNUM, в России начинается реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».