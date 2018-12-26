Ижевск, 26 декабря, 2018, 14:37 — ИА Регнум. Депутаты Госсовета Удмуртии считают максимальным тарифом на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) плату в размере 60 рублей. Об этом заявил спикер регионального парламента Алексей Прасолов.

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон

По его словам, в 2016 году плата за этот вид услуг без участия оператора составляла 38 рублей, с учетом инфляции платеж должен вырасти максимум до 50−60 рублей, сообщает портал «Сусанин». Такой размер оплаты Прасолов назвал «оптимальным» и «реальным».

Действия регионального оператора ООО «Спецавтохозяйство» при подготовке к работе схемы обращения с отходами Прасолов раскритиковал. Он отметил, что проекты тарифов и логистическую схему компания должна была представить еще летом, однако данные были представлены лишь в октябре, да и то «в непотребном виде».

«Там ответственность за кредиторскую задолженность, которая будет у регоператора. Какая кредиторская задолженность? Они еще работать не начали, а у них уже в расценках сидит. Ну и так далее», — уточнил спикер Госсовета и добавил, что Государственный контрольный комитет при Госсовете и прокуратура Удмуртии проверили расчеты и нашли в них ряд недочетов.

Кроме того, Прасолов уверен, что новая схема не решит проблему свалок в лесах. Необходимо ужесточать наказание за стихийные свалки, повышать штрафы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, контракт с ООО «Спецавтохозяйство» в качестве регионального оператора по обращению с ТКО заключили в апреле 2018 года по итогам конкурса. Стоимость контракта составила 29,5 млн рублей. Приступить к работе оператор должен с 1 января 2019 года. Соглашение заключается сроком на 10 лет.

ООО «Спецавтохозяйство» на 100% принадлежит ООО «Чистый город», основным собственником которого является бывший замглавы администрации Ижевска Сергей Климов. Курировать работу регионального оператора по обращению с ТКО будет экс-министр ЖКХ, энергетики и госрегулирования тарифов Удмуртии Иван Маринин, директор «Спецавтохозяйства».

Единый тариф для жителей республики на вывоз ТКО утвержден в размере 98,48 рублей в месяц для жителей многоквартирных домов и 95,2 рубля — для жителей в индивидуальных домах.

В состав тарифа включены: расходы на сбор и транспортирование ТКО, которые будут осуществлять четыре перевозчика по договорам; расходы на захоронение отходов, исходя из тарифов, установленных для пяти полигонов; административные расходы регионального оператора.