Москва, 26 декабря, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин лично присутствовал при испытаниях гиперзвукового комплекса «Авангард», передает 26 декабря телеканал «РЕН-ТВ».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По данным пресс-службы Кремля, после проведения успешных испытаний глава российского государства поблагодарил создателей комплекса за отлично проделанную работу.

Отмечается, что в ходе испытаний на гиперзвуковой скорости крылатый блок совершил несколько управляемых маневров, после чего поразил условную цель на камчатском полигоне Кура.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря на расширенной коллегии Минобороны РФ президент России Владимир Путин заявил, что страна совершила прорыв в развитии новейшего вооружения, не имеющего аналогов в мире — оно заставит задуматься привыкших к «милитаристской риторике».

Читайте также: «Заставит задуматься»: Путин заявил о прорывном развитии вооружения РФ