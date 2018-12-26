Тамбов, 26 декабря, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Эксперты Главгосэкспертизы одобрили проект реконструкции железнодорожного вокзала Тамбова, который был построен в 1869 году. Как сообщили в пресс-службе организации, экспертизу проекта проводили сотрудники Саратовского филиала.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Железнодорожный вокзал в Тамбове

«Проектом предусмотрено приведение перрона к требованиям, предъявляемым к низкой пассажирской платформе. Также запланированы реконструкция существующего дебаркадера (навеса) с целью его оформления в единый архитектурный ансамбль со зданием вокзала», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, будут обустроены подпорные стен и входных групп, а также оградят привокзальную площадь и построят павильон для досмотра. Также предусмотрено переустройство инженерных коммуникаций. В самом здании вокзала, признанном памятником регионального значения, восстановят облицовку цокольной части, которую затронут во время понижения платформы.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2018 года завершился первый этап реконструкции здания вокзала. Строители заменили инженерные коммуникации. Полностью обновили внутренний интерьер помещений, сделав их современными и удобными для пассажиров. При реконструкции особое внимание уделялось и созданию безбарьерной среды. Работы, выполненные в рамках первого этапа, стоили 123 млн рублей. В целом реконструкция обойдется в 250 млн рублей.