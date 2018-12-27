Москва, 27 декабря, 2018, 03:16 — ИА Регнум. Поставка газа про трубопроводам является традицией, унаследованной современной Россией от СССР. С точки зрения конкуренции на мировом рынке энергоресурсов, эта черта представлялась конкурентам определенной слабостью, позволяющей взять реванш на рынке сжиженного газа, который и начал спешно раздуваться. К каким неожиданным последствиям это привело российский сегмент СПГ, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Yamallng.ru Ямал СПГ

Россия неожиданно для многих оказалась готовой к такому повороту событий, который предполагал расширенное использование СПГ на европейском и азиатском рынках. Завод «Ямал-СПГ» и его сахалинский «коллега» обеспечивали уверенное положение России в плане поставок СПГ, мало того, если к концу 2017-го была принята первая партия продукции завода «Ямал-СПГ», то к настоящему времени поставки российского СПГ расписаны европейцами уже надолго вперед.

Планы по развитию этой отрасли грандиозны, если — по предварительным итогам-2018 — Россия уже вышла на 8% мирового рынка СПГ с возможностью производить до 30 млн тонн в год, то к 2030 году планируется более чем утроить этот показатель. Европейские и азиатские цены дают российскому газу хорошую возможность к агрессивному захвату рынка СПГ, но на этом горизонте маячат две существенные проблемы. Похоже, что мировое производство СПГ будет опережать спрос, а значит, предстоит пережить период серьезной конкуренции. Вторая проблема заключается в том, что и западные «доброжелатели» не будут смотреть на успехи российского СПГ сложа руки.

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