Москва, 26 декабря, 2018, 14:13 — ИА Регнум. Западным кураторам Украины стоит найти возможность повлиять на киевскую власть и не нагнетать и без того сложную ситуацию в Керченском проливе. Об этом сегодня, 26 декабря, в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарава.

Владислав Осипов ИА REGNUM Керченский пролив

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«Мы рассчитываем, что западные кураторы Украины […] найдут способы урезонить правящий режим в Киеве и заставить его отказаться от принятия опрометчивых шагов, которые могут привести к очередному витку эскалации в регионе», — отметила Захарова.

При этом дипломат выразила надежду на то, что сам Запад воздержится от участия в отправке Украиной кораблей в Керченский пролив.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России в Чёрном море, за что были задержаны российскими пограничниками. Киев расценил произошедшее как факт агрессии со стороны Москвы и потребовал вернуть задержанные корабли и отпустить арестованных моряков. В Москве назвали действия украинских военных кораблей вблизи Керченского пролива провокацией.