Москва, 26 декабря, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Действия Соединенных Штатов в отношении снабжения лагеря беженцев Рукбан в сирийском Эт-Танфе выглядят цинично и беспринципно. Об этом 26 декабря в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

По словам российского дипломата, вопреки позиции официального Дамаска США продолжают настаивать на том, что контролировать доставку гуманитарной помощи в лагерь Рукбан должны незаконные вооруженные формирования. В результате беженцы не получают помощь в полном объеме, поскольку ее часть разворовывается боевиками.

«Подход США, заложником которого стали те, кто находится в лагере Рукбан, выглядит циничным и беспринципным», — подчеркнула Захарова.

Напомним, 21 декабря портал BuzzFeed сообщил о том, что США закрывают базу Эт-Танф в Сирии. Данное действие проходит в рамках объявленного на днях вывода американских войск из этой страны.

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