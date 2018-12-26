Красноярск, 26 декабря, 2018, 20:32 — ИА Регнум. 2018 год был годом надежды и ожидания, считает председатель Красноярского отделения Российской ассоциации политической науки (РАПН) Василий Никуленков.

Фото из личного архива Василия Никуленкова Председатель Красноярского отделения Российской ассоциации политической науки Василий Никуленков

«2018 год, очевидно, был годом надежды и ожидания. В символическом плане, с точки зрения магии цифр — столетие окончания Первой мировой. Первой попытки проверить глупое человечество и глупых политиков на прочность. Проверили. Через 20 лет развязали Вторую мировую — великое уничтожение цивилизованными народами своих братьев по Земле. 100 лет назад начался обоюдный гражданский террор в нашей стране, был убит император России и его семья. В 2018 году у нас был хороший шанс попросить прощения, только не у мира, а у самих себя. Хороший был повод консолидировать общество, осознать, что никогда граждан не устраивал ни один политический режим, что наши люди всегда были недовольны, нужно понять, что поиски лучшего пора прекратить. Отталкиваться нужно лишь от того, что нам больше нельзя допускать ада, а строить рай пора прекращать. Ровно эти же пожелания я хочу перенести в 2019 год, добавив лишь традиционных пару строк: «Лишь бы не было войны, лишь бы продолжала жить Россия. Она балансируют мир и делает его лучше». И сила России — в терпеливых, трудолюбивых, скромных и духовно богатых людях, родственники которых пережили такие ужасы прошлого, что нам должно хватить благоразумия сохранить мир для поколения детей. С Новым годом!» — сказал Василий Никуленков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.