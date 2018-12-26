О разногласиях РФ с Минском и «российской оккупации» Киева: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 декабря, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Москву и Минск разъединяет налоговый манёвр;
- Экс-президент Польши упустил шанс примирить Варшаву с Москвой;
- В Киеве насчитали «три волны оккупации» Россией;
- В Санкт-Петербурге началась политическая «зачистка»;
- В Забайкалье нашли «детей-маугли».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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