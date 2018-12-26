Киев, 26 декабря, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Леонид Емец инициировал сбор подписей за проведение внеочередного заседания украинского парламента, на котором должен прозвучать отчёт о результатах военного положения в стране. Депутат заявил о своей инициативе 26 декабря на странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

«Кажется было бы логично и честно перед страной провести в день завершения военного положения отдельное заседание Верховной рады. Разобраться, есть ли необходимость в продолжении, или цель военного положения уже достигнута. Что именно было сделано? Какие выводы? Заслушать отчёт военного руководства. Продемонстрировать украинцам, в конце концов, что это всё было серьёзно», — сказано в сообщении.

Напомним, 26 декабря в 15:00 мск на Украине должно завершиться военное положение, объявленное президентом Украины Петром Порошенко. Изначально Порошенко хотел объявить военное положение на два месяца на всей территории страны, и тем самым сорвать выборы президента, но Верховная рада приняла компромиссное решение — военное положение на один месяц во всех областях, граничащих с Россией и Приднестровьем.

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Поводом для введения военного положения стало задержание российскими пограничниками трёх кораблей украинских ВМС в Чёрном море, устроивших провокацию.

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