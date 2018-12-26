Ярославль, 26 декабря, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Ввоз на ярославский полигон «Скоково» твердых коммунальных отходов из Москвы завершится 31 декабря Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Скоково». Как ранее сообщало ИА REGNUM, договор между полигоном и ГУП «Экотехпром» правительства Москвы был заключен до конца года. Продлять его не будут.

Полигон «Скоково»

На полигон завезено практически в два раза меньше отходов, чем планировалось. Договор рассчитан на объем до 200 тысяч тонн, а с контейнерных площадок Москвы к нам поступило чуть более 103 тысяч тонн. За время действия договора объем ввезенных на полигон отходов составил чуть более двух процентов от остаточной вместимости полигона, — сообщил генеральный директор АО «Скоково» Константин Симонов.

Как говорят в «Сковово», нарушений обязательств со стороны ГУП «Экотехпром» не зафиксировано. При этом на предприятии сообщили, что и после окончания договора спецтехника с регистрационными знаками столичного региона продолжит работать на территории Ярославской области. Ее использует региональный оператор в сфере обращения с отходами — компания «Хартия», а также его субподрядчики.

Сейчас полигон закупает оборудование для обеззараживания фильтрата. В правительстве области обещают, что система его очистки будет «эффективной и экологически безопасной».

Модернизируется инфраструктура объекта, обновляется спецтехника предприятия. Финансирование данных мероприятий предусмотрено за счет средств межбюджетного трансферта в размере 500 миллионов рублей, поступившего в региональный бюджет в рамках соглашения с Правительством Москвы. Реализация данных проектов общей стоимостью порядка 320 миллионов рублей позволит повысить экологическую безопасность Ярославской области, — сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.

В «Скоково» сообщили, что мониторинг экологической обстановки не выявил превышения допустимой концентрации вредных веществ.