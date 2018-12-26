Нижний Новгород, 26 декабря, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Нижегородский областной суд приговорил гражданина Украины, адвоката Игоря Кияшко к восьми годам тюрьмы, сообщила 26 декабря газета «КоммерсантЪ».

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Кияшко признали виновным в шпионаже и попытке вывезти на Украину лопатки двигателя РД-33, предназначенного для истребителей МиГ-29.

Суд также установил, что адвокат по заданию СБУ собирал данные о радиолокационной станции 92Н6А, которой комплектуют зенитно-ракетный комплекс С-400.

В суде Кияшко признал попытку контрабанды деталей, предназначавшихся одному из предприятий концерна «Укроборонпром», однако отверг обвинение в сборе секретной информации.

Защита осуждённого не будет обжаловать решение суда, поскольку считает его достаточно мягким на фоне приговоров по аналогичным делам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 ноября президент Украины Пётр Порошенко наградил орденом «За мужество» III степени сотрудника украинской разведки Романа Сущенко, задержанного в России в октябре 2016 года.

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