Варшава, 26 декабря, 2018, 12:56 — ИА Регнум. Бывший президент Польши Лех Валенса по сей день не может себе простить того, что не успел наладить хороших отношений с Россией. Об этом политик сообщил РИА Новости.

Ян Матейко. Российский царь Василий IV Шуйский преклоняет колена перед польским королём Сигизмундом III. 1892

По словам Валенсы, у него были неплохие отношения с первым президентом России Борисом Ельциным, однако он до сих пор сожалеет, что отложил налаживание добрососедских отношений с Москвой на свой второй президентский срок.

«С Ельциным мы действительно добились бы хороших отношений с Россией», — цитирует его агентство.

Комментируя процесс сноса на территории Польши памятников воинам Красной армии, Валенса заявил, что этого требует «менталитет поляков», поскольку с Германией у Польши уже достигнуто взаимопонимание и немцы покаялись за свои преступления, а «Россия никогда не исповедовалась».