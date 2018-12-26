Москва, 26 декабря, 2018, 12:56 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании высшего совета Русской православной церкви назвал так называемый объединительный собор в Киеве, прошедший 15 декабря, полным провалом.

Алексей Колчин ИА REGNUM Патриарх Кирилл

«Полный провал «объединительного собора» — никакого объединения не произошло, произошло объединение раскольников», — подчеркнул Кирилл.

По его словам, цель решения о переименовании Украинской православной церкви — дискриминировать и разрушить Церковь на Украине.

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Напомним, 15 декабря на Украине состоялся съезд раскольничьих церквей, который киевский режим назвал «объединительным собором». Его одобрил также Константинопольский патриархат. По итогам «собора» была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ).

По словам патриарха Кирилла, предлагая украинским верующим переходить в новообразованную раскольничью «церковь», власти Украины ведут их к духовной погибели.

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