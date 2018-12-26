Санкт-Петербург, 26 декабря, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Цены на мобильный интернет в России вырастут вследствие падения курса рубля по отношению к доллару и вследствие вступления в силу закона Яровой, причем подорожание, вероятно, будет не разовым, а регулярным, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 26 декабря, генеральный директор агентства Telecomdaily Денис Кусков, комментируя сообщения о предстоящем повышении стоимости мобильного интернета в России.

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Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила об итогах исследования экспертов Content Review: они предполагают значительный рост стоимости мобильного интернета вследствие повышения НДС и вступления в силу закона Яровой. Некоторые операторы «большой четвёрки» уже предупредили абонентов о повышении цен.

Снижение стоимости мобильного интернета в последние годы было возможным только благодаря конкуренции в отрасли. Сейчас цены в России — одни из самых низких в мире, в 4−6 раз ниже, чем, к примеру, в Европе.

Основным фактором повышения цен будет, разумеется, не рост НДС, а рост курса доллара (операторы производят необходимые закупки в долларах) и закон Яровой. Пользователи скачивают все больше информации, а по закону Яровой всю эту информацию надо хранить.

Поэтому обратного снижения цен мы не ожидаем. Напротив, можно предполагать, что по указанным причинам рост будет ежегодным. Сейчас для пользователей это не составляет проблемы, поскольку цены невысоки. Однако если рост будет продолжаться, то это станет ощутимым, — отметил Денис Кусков.