Екатеринбург, 26 декабря, 2018, 12:36 — ИА Регнум. В Новолялинский городской суд Свердловской области для рассмотрения по существу направлено уголовное дело о пытках и вымогательстве в исправительной колонии №54. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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В преступлениях обвиняются бывший заместитель начальника колонии и пять отбывавших в ИК наказание осуждённых из числа так называемых «активистов». В зависимости от причастности, им инкриминируются истязания, изнасилования, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вымогательство и превышение должностных полномочий.

Согласно обвинительному заключению, будучи заместителем начальника колонии, обвиняемый в 2015 году отдал «активистам» незаконное указание совершить в отношении одного из заключённых правонарушение. В 2014 году так называемые «активисты» применяли пытки и действия унижающие человеческое достоинство по отношению к другим заключённым с целью добиться беспрекословного послушания.

Кроме того, обвиняемые вымогали у одного из заключённых деньги, так как получили информацию о том, что до попадания в места лишения свободы он был успешным предпринимателем.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области отметили, что ранее в Новолялинский городской суд было передано три уголовных дела в отношении заключённых ИК-54, которые во время следствия заключили досудебное соглашение. Производство их дел будет рассмотрено в особом порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года за превышение должностных полномочий и пытки, в зависимости от причастности, были осуждены бывший заместитель колонии №2 и пять «активистов», выполнявших его незаконные распоряжения. Верх-Исетский районный суд признал их виновными и приговорил к срокам от четырёх до 6,5 лет лишения свободы.