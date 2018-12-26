Москва, 26 декабря, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Депутаты Московской городской думы отклонили законопроект о внесении изменений в избирательной кодекс города Москвы, в соответствии с которым предполагался 5% пересчёт бюллетеней, обработанных КОИБами, с помощью жеребьёвки, сообщает 26 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Соответствующий проект закона представила депутат Мосгордумы Елена Шувалова (КПРФ).

«Система обладает минимальной степенью защиты. Опасения избирателей, что могут быть фальсификации, подтвердились», — подчеркнула депутат.

Ранее проект закона был рассмотрен комиссией по государственному строительству и местному самоуправлению. Добавим, что 26 декабря в Мосгордуме также состоялся прием подписей горожан в поддержку данного законопроекта.

«Считаем принятие законопроекта очень важным. Нужно снять все вопросы общественности об управляемом подсчёте голосов», — добавил руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Леонид Зюганов.

Напомним, ранее фракция КПРФ выступила с предложением уменьшить вдвое число подписей, которые должен собирать кандидат в мэры столицы, а также увеличить предельную сумму избирательного фонда. Поправки в городской закон о выборах были отклонены.