Астана, 26 декабря, 2018, 12:38 — ИА Регнум. По состоянию на 21 декабря 2018 года сельхозпроизводители Казахстана экспортировали 18,8 тыс. тонн говядины, перевыполнив план на 25%, сообщили 26 декабря в пресс-службе министерства сельского хозяйства Казахстана.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Корова

В 2018 году экспортировано в 3,4 раза больше мяса, чем в 2017 году. В министерстве связывают резкий рост экспорта с запуском масштабной долгосрочной отраслевой программой по развитию мясного животноводства.

Годовой план закупки крупного рогатого скота фермерскими хозяйствами составляет 50 тыс. голов. За 11 месяцев приняты заявки на покупку 67 тыс. голов. Кредиты одобрены на покупку 55 тыс. голов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года в Казахстане произведено 247 882 тонны мяса, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года.