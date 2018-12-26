Варшава, 26 декабря, 2018, 12:12 — ИА Регнум. Главарь ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степан Бандера является бандитом по отношению к жителям Польши, а конфликт между Киевом и Варшавой удастся разрешить только после смены нескольких поколений. Об этом заявил бывший президент Польши Лех Валенса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Польша и Украина. Ссора

«Бандера убивал поляков, что бы ни говорили. С этой точки зрения он является бандитом по отношению к полякам», — напомнил в интервью РИА Новости Валенса.

Однако, отметил он, Бандера «делал это для Украины», поэтому Киев может считать, что «он шел в направлении свободной страны».

«Нужны 2−3 поколения, чтобы это прошло, чтобы поняли, что в отношении Польши он поступал плохо, но для Украины — хорошо», — считает Валенса.

Напомним, 19 декабря стало известно, что день рождения главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры стал торжественной датой, официально отмечаемой на Украине.

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Преступления карателей из ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) относятся к категории наиболее жестоких злодеяний периода Великой Отечественной войны. Бандеровцами замучены десятки тысяч мирных людей, преимущественно женщин, детей и стариков в деревнях Белоруссии, Украины, Польши.

На их руках кровь Хатыни, Бабьего Яра, Львова и сотен других мест бесчеловечных расправ над мирным населением. И в настоящее время мы видим, как киевский режим постепенно снимает маску демократии и евроустремлённости и всё яснее показывает своё звериное мурло бандеровского образца.

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