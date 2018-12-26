Тернополь, Украина, 26 декабря, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Поскольку закон Украины не защищает права верующих, им следует самим позаботиться о своей защите, заявил ректор Почаевской духовной семинарии епископ Шумский Иов 24 декабря в интервью изданию «Православная жизнь».

Василий Перов. Первые христиане в Киеве. 1880

Священнослужитель отметил, что украинским властям не удалось расколоть УПЦ, пообещав её иерархам материальные блага и статусы в новой раскольничьей церкви. Поэтому государство приняло законы, которые принуждают церковь изменить своё название и перерегистрировать уставы.

«Если в стране законы не защищают наших верующих, церковную собственность… это необходимо делать самим верующим, конечно же, в рамках нашего несовершенного законодательства», — заявил Иов.

Он призвал верующих в случае необходимости организовывать дежурство у храмов, «быть готовыми по звону колокола и звонку телефона мчаться на их защиту».

Священнослужитель напомнил, как в июне 1992 года прихожане, семинаристы и братия Киево-Печерской лавры отразили нападение боевиков экстремистской группировки УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, ранее стало известно, что местные власти Винницкой области обещают поддержку главам сёл, которым удастся убедить местных священников перейти из канонической Украинской православной церкви к раскольникам.

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25 декабря президент Украины Пётр Порошенко заявил, что раскольничья «Православная церковь Украины» является инструментом реализации государственной политики по «деколонизации» Украины, её тотальной дерусификации.

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