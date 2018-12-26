Москва, 26 декабря, 2018, 12:08 — ИА Регнум. В России в 2018 году театры посетили 40 миллионов человек. В музеях и на выставках побывали 130 миллионов человек. Об этом заявила зампред правительства РФ Ольга Голодец, сообщили в Минкультуры.

Борис Кустодиев. В ложе. 1912

По ее словам, в 2019 году в Год театра пройдет большое количество мероприятий не только в столице, но и в регионах России. «Культура является одной из самых быстро развивающихся сфер в стране», — отметила она.

Голодец подчеркнула, что в новом году крупнейшие учреждения культуры должны сфокусировать внимание на регионах России. Должно стать обязательной частью госзадания крупнейших учреждений культуры гастрольное направление.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря 2018 года во всех регионах России состоится единый день открытия Года театра. Министерство культуры, Союз театральных деятелей, администрации республик и областей разработали обширную программу международных и российских мероприятий на весь 2019 год.

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