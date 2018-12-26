Каракас, 26 декабря, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Российские самолеты в будущем могут совершить очередной полёт в Венесуэлу. Такую возможность не исключил посол РФ в Каракасе Владимир Заемский.

Венесуэльская армия

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Он пояснил, что подобные мероприятия запланированы в рамках двустороннего взаимодействия.

«Причём, как и прежде, в полном соответствии с международными нормами», — приводит РИА Новости слова дипломата.

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В Венесуэле назвали цель прибытия самолетов ВКС РФ

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре Минобороны РФ подтвердило информацию об отправке в Венесуэлу двух стратегических ракетоносцев Воздушно-космических сил России, а также самолётов Ан-124 и Ил-62. В военном ведомстве подчеркнули, что полёт выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства

Позднее на аэродроме Майкетия в Венесуэле была проведена подготовка к совместным полётам. Экипажи ВКС РФ и ВВС Венесуэлы изучили район проведения полётов в зоне аэропорта, а также вопросы взаимодействия с рук. Как заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, таким образом венесуэльские военные готовятся защищать свою страну, когда это понадобится.

15 декабря российские стратегические ракетоносцы Ту-160 в сопровождении самолётов Ан-124 и Ил-62 вернулись из Венесуэлы на аэродромы базирования.