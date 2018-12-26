Ростов-на-Дону, 26 декабря, 2018, 11:52 — ИА Регнум. Ростов-на-Дону испытывает острый кадровый голод в сфере пассажирских перевозок, что является одной из главных причин недовыпуска транспорта и провала транспортной революции. Об этом заявил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Общественный транспорт переполнен

На учёте в службе занятости в настоящее время состоят 86 водителей с опытом работы, а водителей требуемой категории D — ещё меньше. Городу-миллионнику же необходимо 370 специалистов.

«АТП решают эту проблему, в том числе, повышением заработной платы, из-за чего идет переток водителей из других городов Ростовской области. Однако, по сути, это сообщающиеся сосуды и, решая проблему в Ростове, мы обостряем ее в других городах», — цитирует главу ведомства портал Don24.ru.

ИА REGNUM напоминает, что ростовчане ежедневно в социальных сетях жалуются на работу пассажирского транспорта и долгие часы ожидания автобусов на остановочных комплексах.

«24 декабря, начало десятого вечера. Подхожу к остановке на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Ворошиловского (центр города) с намерением уехать в Северный микрорайон. Только что отъехал автобус № 65. Далее остановка пуста, люди прибывают. Стою минуту, две, пять — транспорта нет. Захожу в приложении «Яндекс.транспорт», ищу маршруты 65, 65а, 83, 78. Приложение показывает тотальное отсутствие этих маршрутов поблизости, в том числе на конечных остановках. Продолжаю стоять. В 21:30 прибыл автобус № 78. Итого: около получаса ожидания, на дворе декабрь. Сколько можно это терпеть?», — задалась вопросом Анастасия Г.

Стоит отметить, что ростовский губернатор Василий Голубев на прошедшей неделе заявил, что городские чиновники неудачно выбрали время для проведения транспортной реформы.

«Будем объективны: нерабочая транспортная система — это провал власти. Я уже сказал главе администрации Виталию Кушнарёву, что реформу нужно было проводить весной, а не в октябре. Один из его заместителей {Евгений Лебедев} и замгубернатора {Владимир Крупин} уже уволены. Людям надо сказать: «Извините, мы ошиблись», — цитирует Голубева портал donnews.ru.