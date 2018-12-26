Киев, 26 декабря, 2018, 11:51 — ИА Регнум. Корпорация Roshen, владельцем которой является президент Украины Пётр Порошенко, заняла 25-е место в рейтинге ста лучших кондитерских компаний Global Top 100 Candy Companies 2018, сказано на странице специализированного ресурса Candy Industry.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Годовой объём продаж украинской компании составляют $800 млн, что соответствует прошлогоднему уровню. При этом Roshen опустилась на одну строчку рейтинга по сравнению с 2017 годом.

Отметим, на 19-м месте расположилась российская компания «Объединённые кондитеры», чьи годовые продажи составили $1,138 млрд.

Напомним, ранее Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что в благодарность за своё согласие предоставить томос об автокефалии украинским раскольникам он получил не деньги, а продукцию заводов Порошенко.

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За время правления Порошенко Украина превратилась в беднейшую страну Европы. Минимальная украинская пенсия, которую получает большинство стариков страны, ниже минимальной пенсии в Зимбабве. В 2019 году треть бюджета страны будет направлена на обслуживание внешнего долга.

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