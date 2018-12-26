Уфа, 26 декабря, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Специалисты Научно-технического центра «НИИ Транснефть» в Уфе оборудовали и сдали в эксплуатацию теплогидравлический стенд для исследования тяжелой и битуминозной нефти, сообщила пресс-служба предприятия.

ArtseBie Нефть

Стенд позволяет регистрировать параметры нефти в измерительной линии — давление, расход и температуру ‑ и фиксировать их изменения. На основе полученных данных оценивается изменение реологических параметров нефти при различных температурах.

Установленное оборудование позволяет исследовать процессы транспортировки смеси нефти, оценивать эффективность депрессорных присадок и ингибиторов. Комплекс также предназначен для моделирования процесса остывания трубопровода, определения давления во время начала движения охлажденной нефти для расчета времени безопасной остановки, подключения дополнительного оборудования. При этом проведение испытаний с нефтью осуществляется в широком диапазоне вязкости и плотности, а основные процессы автоматизированы.

НИИ Транснефть — российское предприятие с штаб-квартирой в Москве. Выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере трубопроводного транспорта.