Нижнекамск, Татарстан, 26 декабря, 2018, 11:31 — ИА Регнум. Нижнекамский «Нефтехимик» отправил в отставку Андрея Назарова с поста главного тренера команды. Об этом 26 декабря сообщается на сайте клуба.

Цитата из мф «Шайбу! Шайбу!» Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Отмечается, что исполнять обязанности главного тренера будет Вячеслав Буцаев. Смена наставника команды произошла перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо», который пройдёт 26 декабря.

На сегодняшний день «Нефтехимик» под руководством Назарова набрал 35 очков после 42 матчей и занимает 10-е место в Восточной конференции КХЛ.

Напомним, Назаров стал главным тренером «Нефтехимика» в 2016 году. В сезоне 2017/18 команда вышла в плей-офф, где в первом раунде проиграла в серии «Трактору» (1:4).

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