«Нефтехимик» отправил в отставку Андрея Назарова с поста главного тренера
Нижнекамск, Татарстан, 26 декабря, 2018, 11:31 — ИА Регнум. Нижнекамский «Нефтехимик» отправил в отставку Андрея Назарова с поста главного тренера команды. Об этом 26 декабря сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что исполнять обязанности главного тренера будет Вячеслав Буцаев. Смена наставника команды произошла перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо», который пройдёт 26 декабря.
На сегодняшний день «Нефтехимик» под руководством Назарова набрал 35 очков после 42 матчей и занимает 10-е место в Восточной конференции КХЛ.
Напомним, Назаров стал главным тренером «Нефтехимика» в 2016 году. В сезоне 2017/18 команда вышла в плей-офф, где в первом раунде проиграла в серии «Трактору» (1:4).
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