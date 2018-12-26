Тбилиси, 26 декабря, 2018, 11:19 — ИА Регнум. Назначение в Верховный суд Грузии представленных Верховным советом юстиции кандидатов будет означать возвращение эпохи Саакашвили, пишет грузинское издание «Резонанси» в статье под названием «Около 60 депутатов «Мечты» возмутило предложение Верховного совета юстиции».

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили Михаил

24 декабря Верховный совет юстиции утвердил и представил парламенту список из 10 человек для бессрочного назначения судьями Верховного суда Грузии, два из которых оказались категорически неприемлемыми для неправительственных организаций, омбудсмена и части депутатов парламентского большинства.

Как пишет издание, причиной такого недовольства называют тот факт, что эти два кандидата — Михаил Чинчаладзе и Дмитрий Гвритишвили при правлении Михаила Саакашвили действовали по заказу тогдашнего министра юстиции Зураба Адеишвили и выносили нужные властям несправедливые приговоры.

В беседе с изданием депутат парламентского большинства Гедеван Попхадзе заявил, что часть представленных Верховным советом юстиции кандидатов для него лично и еще примерно для 50−60 депутатов неприемлема, и пообещал, что свою критическую позицию в этом вопросе обязательно зафиксирует при обсуждении кандидатов в комитете по юридическим вопросам.

Автор статьи приводит и ряд компрометирующих обоих кандидатов поступков и деяний.

«Гвритишвили был тем судьей, который в 2012 году оштрафовал компании, связанные с Бидзиной Иванишвили, на 5 миллионов лари. Что касается Михаила Чинчаладзе, он с мая 2017 года является председателем апелляционного суда, а судьей Верховного суда работал с 2007 года, и Саакашвили наградил его «Орденом чести» за хорошую службу».

По информации Гедевана Попхадзе, заседание комитета, на котором будут рассмотрены представленные кандидатуры, должно состояться в феврале, и он надеется, что парламентское большинство этих кандидатов не утвердит.