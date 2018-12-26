Якутск, 26 декабря, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Автомобильный трек для испытаний качества автомобильных шин в условиях экстремальных холодов будет создан в якутской территории опережающего развития «Индустриальный парк Кангалассы», сообщает 26 декабря пресс-служба Минвостокразвития России.

Шины

Объём инвестиций в проект составляет около 59 млн рублей. Отмечается, что трек будет востребован мировыми и отечественными производителями автопокрышек. Объект с несколькими автомобильными трассами протяженностью от 80 до 1842 метров и шириной от 5 до 70 метров планируется запустить в начале 2019 года.

«К примеру, японская корпорация — производитель шин Bridgestone проводит тесты авторезины для легковых машин на автодроме Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова», — объяснил директор компании-резидента «Испытательный полигон СВФУ» Иван Ноев.

По его словам, на новых треках наряду с испытаниями шин легковых автомобилей будут проводиться испытания покрышек для грузовиков.

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