Москва, 26 декабря, 2018, 11:29 — ИА Регнум. Первый заместитель секретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Ольга Баталина поздравила читателей ИА REGNUM с наступающим Новым годом и Рождеством:

Депутат Госдумы Ольга Баталина

«Новогодние праздники любят в каждой семье, потому что они наполнены надеждой. Надеждой на то, что наступающий год принесет удачу и достаток, что близкие будут здоровы и счастливы, что в нашей стране жизнь будет меняться к лучшему и шаг за шагом мы вместе преодолеем все трудности!

В эти дни принято совершать добрые дела и прощать обиды, заряжаться позитивными эмоциями, общаться с родными и друзьями. С таким хорошим настроением легче решаются любые задачи, которых впереди у нас немало.

От всей души желаю всем, чтобы новогодняя ночь и Рождество были радостными, по-хорошему хлопотными, веселыми и дружными! Пусть в наступающем году у вас будет много счастливых дней!»

Первый заместитель секретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Ольга Баталина