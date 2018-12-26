Москва, 26 декабря, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Самое эффективное городское управление в России — в Тюмени и Казани, самое неэффективное — в Махачкале и Владивостоке. Таковы данные рейтинга, составленного Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) за период с апреля по декабрь 2018 года.

Сахаров Александр Тюмень

В пятерке лидеров оказались также Салехард, Ростов-на-Дону и Ханты-Мансийск. В последней пятерке с конца — Петрозаводск, Волгоград и Улан-Удэ.

Антилидерство столицы Дагестана эксперты объясняют коррупционным скандалом. В ноябре экс-мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова задержали по подозрению в превышении полномочий. Его предшественника Мусу Мусаева за то же деяние приговорили к четырем годам лишения свободы.

Что касается Владивостока, весной занимавшего 83-е, а теперь 91-е место, там в 2016 году за коррупцию задержали бывшего мэра Игоря Пушкарева. С тех пор в городе фактически нет власти, отмечает РБК.

Составители рейтинга учли совокупность статистических показателей и средние экспертные оценки, данные 152 экспертами. Из исследования исключили города федерального значения.