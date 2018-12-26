Москва, 26 декабря, 2018, 10:53 — ИА Регнум. Жители России рассказали, чтобы бы они попросили у Деда Мороза, если бы им пришлось написать ему письмо, как в детстве. Большинства граждан (66%) на Новый год попросили бы у Деда Мороза здоровья для себя и своих близких. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Дед Мороз. Открытка СССР

39% граждан попросили бы у Деда Мороза настоящего счастья, 32% — большую сумму денег. 15% респондентов в качестве подарка на Новый год заказали новый автомобиль, 14% обрадовались бы новой квартире и путешествию.

Для 7% опрошенных лучшим подарком от Деда Мороза стал бы новый смартфон, для 5% — стала бы женитьба или замужество, а для 4% — рождение ребенка. 3% респондентов хотели бы получить в качестве подарка ювелирное украшение.

Опрос проведен в ноября 2018 года. В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше во всех федеральных округах РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, более половины жителей России (58%) очень надеются на то, что наступающий 2019 год будет лучше уходящего 2018 года.

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