Дамаск, 26 декабря, 2018, 10:45 — ИА Регнум. Сирийские силы ПВО перехватили ракеты, предположительно выпущенные израильскими военными по Дамаску. Видеозапись этого опубликована в YouTube сирийским агентством SANA.

ПВО. Сирия

В коротком ролике запечатлен перехват ракет. На ночном небе виден взрыв и сноп огненных искр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о пуске ракет по пригородам Дамаска. В качестве места запуска назван Ливан. Ранения в результате атаки получили трое сирийских военнослужащих.