Москва, 26 декабря, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Россия заняла восьмое место в топ-10 стран с самым дешёвым мобильным интернетом по итогам 2018 года. Средняя стоимость 1 Гб в России составила 55,5 рублей, сократившись на 15% с мая 2018 года, когда она была на уровне 65,2 рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Content Review.

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Во всем мире средняя стоимость мобильного интернета также упала. В исследовании отмечается, что в декабре она составила 269,3 рублей, тогда как в мае доходила до 280,49 рублей за 1 Гб.

Самый дешёвый трафик оказался в Румынии (9,2 рубля), Польше (22,8 рублей) и Индии (23,9 рублей). Самый дорогой — в Южной Корее (659,8 рублей), ОАЭ (769,2 рубля), Канаде (1137,1 рубль) и Швейцарии (1179,7 рублей). Content Review учитывала тарифы и опции с включённым трафиком от 4 Гб и выше, для исследования брались 136 операторов в 50 странах.

По версии аналитиков, на стоимость трафика повлияла волатильность национальных валют, конкуренция и размер стран, а также увеличение пакетов трафика со снижением их стоимости и введение безлимитных тарифов.

Отметим, что в 2017 году Россия занимала пятое место в рейтинге, но позже уступила Польше, Венесуэле и Индии. При этом в феврале 2017 года стоимость одного гигиабайта трафика была на уровне 100 рублей, что почти в два раза выше, чем в 2018 году.