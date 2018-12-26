Москва, 26 декабря, 2018, 10:29 — ИА Регнум. С начала своей работы Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) проинвестировал более 70 проектов на общую сумму свыше 1,4 трлн рублей, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Мы проинвестировали более чем в 70 различных проектов, более чем 1,4 трлн рублей, что весьма значимые суммы инвестиций», — заявил Дмитриев.

Напомним, ранее в РФПИ заявили, что введение странами Запада антироссийских санкций не возымело ожидаемого эффекта, напротив, даже способствовало росту ряда секторов российской экономики.

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