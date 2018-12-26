Екатеринбург, 26 декабря, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Свердловские региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) заявили о полной готовности к работе по новым правилам с 1 января 2019 года. Об этом главы компаний «Спецавтобаза», «Рифей» и «ТБО «Экосервис» заявили на пресс-конференции в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз мусора

Первым о готовности доложил генеральный директор оператора по западной зоне Свердловской области «ТБО «Экосервис» Радик Хисамутдинов. «Экосервис» работает на территории 16 муниципалитетов, включая Первоуральск.

«Договоры с операторами по размещению заключены на 100%, договоры с транспортными компаниями, которые будут вывозить мусор с территорией, тоже заключены, определены графики дежурств», — подчеркнул глава компании.

Недавно назначенный на должность главы «Спецавтобазы» Григорий Вихарев тоже заверил участников пресс-конференции в готовности оператора. «Готовность — порядка 100%», — сказал руководитель. Работающее в Екатеринбурге и еще 33 муниципалитетах региона предприятие даже мобилизовало экстренные бригады для борьбы со стихийными свалками, которые могут возникнуть в праздники, добавил Вихарев

Не стал портить картину и руководитель свердловского филиала компании «Рифей» Федор Потапов. Регоператор северной зоны (23 муниципалитета вместе с Нижним Тагилом) также доложил о полной готовности предприятия.

Напомним, Свердловская область не стала затягивать с проведением реформы и не задействовала возможность «переходного периода», которая была предоставлена субъектам России. По мнению первого вице-губернатора региона Алексея Орлова, область готова к принятию изменений и поэтому смысла в отсрочках нет.