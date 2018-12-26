Челябинск, 26 декабря, 2018, 10:15 — ИА Регнум. В южноуральском Копейске 13 организаций и предпринимателей, работающих на рынке пассажирских перевозок, оказались замешаны в сговоре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в областном управлении ФАС.

Кончаловский Петр Петрович. Кондукторша. 1950

По данным ведомства, в феврале 2017 года цены на проезд в общественном транспорте Копейска поднялись с 20 до 23 рублей, а в декабре — с 23 до 26. На новые цены пожаловались местные жители.

И затем специалисты УФАС установили, что перевозки в маршрутках осуществляются на основании договоров с местным муниципальным «Копейским пассажирским автопредприятием», которое в 2014 году победило в конкурсе на осуществление пассажироперевозок в Копейске и пригороде.

«Предполагалось, что рост платы за проезд на маршрутных такси приведет к оттоку пассажиров, которые в большей степени станут пользоваться транспортом предприятия», — говорится в официальном сообщении УФАС.

Кроме того, бизнесмены-перевозчики объяснили сотрудникам ведомства, что цены на проезд оправданы длинными маршрутами.

Впрочем, в ходе проверки сотрудники ФАС установили, что новые цены завышены. Каждому из предпринимателей официально предписано снизить тарифы до экономически обоснованных. Кроме того, им грозят штрафы — до 50 тыс. рублей.