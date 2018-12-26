Астана, 26 декабря, 2018, 10:41 — ИА Регнум. В облигации Евразийского банка развития инвестировано 5 млрд тенге ($13,5 млн) из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Казахстана. Об этом говорится в обзоре инвестиционной деятельности пенсионного фонда за ноябрь 2018 года, опубликованном на сайте ЕНПФ.

Казахи. Памятник

Доходность вложения составит 9,7% годовых. Общий объем облигаций международных финансовых организаций в активах ЕНПФ составляет 171 млрд тенге ($460,5 млн), что составляет 1,87% от общего объема инвестиционного портфеля. Их средняя доходность в национальной валюте составляет 6,5%, в долларах — 5% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре Национальный банк Казахстана инвестировал активы ЕНПФ Казахстана на сумму 450 млрд тенге ($1,21 млрд по курсу на 20 декабря) в облигации АО «Холдинг «КазАРГО».