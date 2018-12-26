Москва, 26 декабря, 2018, 10:11 — ИА Регнум. В аэропортах столицы России на текущий час задержаны и отменены почти 70 авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания».

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Отмечается, что в аэропорту «Внуково» по причине плохих погодных условий отменено три рейса и ещё 25 рейсов задержано. В «Домодедово» отменено 14 рейсов и семь рейсов задержано. В «Шереметьево» задерживается вылет 19 авиарейсов.

Следует отметить, что в аэропортах столичного авиаузла подобная ситуация наблюдается уже вторые сутки. По сведениям синоптиков, снега в Москве будет идти до конца текущей недели.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 декабря, в столице России ожидается снег, местами на дорогах — гололедица.

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