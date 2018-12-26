Грозный, 26 декабря, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Закредитованность населения в Северо-Кавказском федеральном округе оказалась не самой большой в России. Меньше, чем в других субъектах РФ, кредитов берут в Ингушетии, Дагестане и Чечне. Об этом стало известно в результате исследования РИА Новости.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

Так, по данным агентства, отношение среднего кредита к среднегодовой зарплате в Ингушетии составляет 11,9% и она уступает Крыму и Севастополю с показателями 10,8% и 11,1%. На четвертом месте в рейтинге находится Дагестан с 18%, на пятом — Чечня с 19,9%.

Стоит отметить, что в первую десятку наименее закредитованных регионов входят также Чукотка, Москва, Камчатский край, Сахалинская и Магаданская области.

Читайте также: Названы регионы России — лидеры по должникам перед банками

Как сообщало ИА REGNUM, в среднем в России отношение среднего кредита к среднегодовой зарплате составляет 45%. При этом наибольший процент закредитованности демонстрируют Калмыкия и Адыгея — 83% и 69% соответственно.

По данным экспертов, с января по июнь 2018 года портфель потребительских кредитов в России увеличился на 1,1 трлн рублей. Граждане РФ должны были банкам по итогам 1 полугодия 13,3 трлн рублей.

Читайте также: Закредитованность населения РФ грозит обернуться кризисом неплатежей